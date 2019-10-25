Зауральский пенсионер застрелил фермера, который запрещал пасти лошадей на своих землях

Правоохранители выяснили, что фермер вместе со своими работниками ехал с посевных полей. По дороге мужчина заехал к пенсионеру, чтобы в очередной раз попросить его не пасти лошадей на его фермерских землях.

Во время разговора 62-летний обвиняемый взял охотничье ружье и выстрелил в оппонента. Фермера доставили в больницу, где он скончался.

Следователи отметили, что это был не первый конфликт двух мужчин из-за лошадей. Ранее погибший обращался с жалобами в органы местного самоуправления, а также предупреждал хозяина лошадей, что привлечет его к ответственности. Пенсионера взяли под стражу на время следствия.