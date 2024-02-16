Криминал 16 февраля 2024, 19:09 Заткнувшую рот ребенку одеялом воспитательницу частного детсада Уссурийска арестовали Сотрудницу частного детсада Уссурийска арестовали за издевательство над ребенком

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Домашний арест на два месяца назначил суд Уссурийска сотруднице частного детского сада, применившей силу к одному из воспитанников. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Женщине предъявили обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, возложенных на нее в силу занимаемой должности.

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Представитель Уссурийской городской прокуратуры поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения фигурантке дела.

Мать пострадавшего ребенка предоставила «360» видео с издевательствами воспитательницы. Женщина кидала мальчика на кровать и силой закрывала лицо одеялом.

Собеседница подчеркнула, что на ее звонки воспитатель не ответила, а руководство дошкольного учреждения ничего странного в действиях женщины не увидело.

Мать мальчика добавила, что врачи при осмотре сына обнаружили на теле множественные гематомы.