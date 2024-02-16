16 февраля 2024, 19:09
Заткнувшую рот ребенку одеялом воспитательницу частного детсада Уссурийска арестовали
Сотрудницу частного детсада Уссурийска арестовали за издевательство над ребенком
Домашний арест на два месяца назначил суд Уссурийска сотруднице частного детского сада, применившей силу к одному из воспитанников. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Женщине предъявили обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, возложенных на нее в силу занимаемой должности.
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Представитель Уссурийской городской прокуратуры поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения фигурантке дела.
Мать пострадавшего ребенка предоставила «360» видео с издевательствами воспитательницы. Женщина кидала мальчика на кровать и силой закрывала лицо одеялом.
Собеседница подчеркнула, что на ее звонки воспитатель не ответила, а руководство дошкольного учреждения ничего странного в действиях женщины не увидело.
Мать мальчика добавила, что врачи при осмотре сына обнаружили на теле множественные гематомы.
Уголовное дело
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Дети
Прокуратура РФ
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