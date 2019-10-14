Засыпавших Вечный огонь землей вандалов из Уссурийска арестовали

Двум мужчинам, которые осквернили Вечный огонь в Уссурийске, определили меру пресечения. Они получили 10 суток административного ареста за хулиганство. Впереди у вандалов — разбирательство по уголовному делу.

Местные жители после задержания признались, что засыпали мемориал землей пьяными, и о содеянном сожалеют. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приморскому краю.

Полиции удалось выяснить, что в тот же день — 7 октября — мужчины повредили декоративные топиарные фигуры в сквере на улице Ленина. Молодые люди сломали их, когда фотографировались.

«Возбуждено административное производство по статье „Мелкое хулиганство“. <> Суд назначил правонарушителям 10 суток административного ареста», — уточнили в ведомстве.

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Против вандалов также возбуждено уголовное дело по части второй статьи 214 УК РФ за осквернение Мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Двое злоумышленников в возрасте 20 лет и 21 года на минувшей неделе засыпали землей Вечный огонь у мемориала на площади Победы. Подозреваемых разыскивали полицейские и сотрудники УФСБ по региону. В итоге мужчин задержали.