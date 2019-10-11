Засыпавших Вечный огонь задержали в Уссурийске

Полиция задержала двух жителей Приморья, которые засыпали Вечный огонь у мемориала жертвам Великой Отечественной войне в Уссурийске. В их отношении возбудили уголовное дело.

Вандалы засыпали Вечный огонь в Уссурийске Подробнее

Подозреваемыми оказались местные жители 20 и 21 года. Они во всем признались. Молодые люди объяснили, что совершили преступление, будучи нетрезвыми. В их отношении открыто уголовное дело о вандализме. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Ранее стало известно, что в Уссурийске два человека осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Они засыпали мемориал на площади Победы землей. Однако хулиганы попали в объектив камеры видеонаблюдения. Кадры с нее помогли найти подозреваемых.

Мемориал воинам-уссурийцам создал скульптор Валерий Ненаживин. Торжественное открытие монумента прошло в мае 1977 года. У подножия памятника горит Вечный огонь, который доставил в Уссурийск Герой Советского Союза Дмитрий Соболев с Марсова поля. Всего в ВОВ участвовали более десяти тысяч солдат из этого приморского. Около трех тысяч из них погибли.