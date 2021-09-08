В Санкт-Петербурге в подвале дома нашли тело неизвестной девушки. Труп был по пояс засыпан землей и укрыт под плотными полиэтиленовыми пакетами. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Труп нашли в подвале дома № 200 по Лиговскому проспекту. По предварительным данным, тело принадлежит молодой девушке или подростку. В пупке остались следы от пирсинга.

О страшной находке в полицию сообщили в среду днем, около 14:00. Из-под горы мусора виднелись только голова и бюстгальтер. Личность погибшей пока не установлена.

Человеческие останки могли пролежать в подвале от трех месяцев до года.

Следователи направили тело в морг. Специалистам предстоит провести экспертизу, чтобы понять, была ли смерть девушки насильственной.

Накануне сообщалось, что в Тосненском районе Ленинградской области обнаружили обезглавленный труп мужчины. По останкам предварительно опознали мужчину, который с конца мая числился пропавшим без вести. Тело нашли недалеко от железнодорожных путей у станции «Поповка». И в тот же день еще один труп нашли у станции в Гатчине.