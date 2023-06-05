Криминал 05 июня 2023, 16:45 Заступившегося за девушку омского студента до смерти избила толпа мигрантов

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В Омске возбудили уголовное дело после того, как студент местного колледжа умер в больнице. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на СУ СКР региона.

Предположительно, учащийся колледжа культуры и искусств заступился за девушку, к которой приставала толпа мигрантов. Тогда приезжие переключили внимание и набросились уже на защитника. Молодого человека госпитализировали с множественными травмами. Уже в больнице он скончался.

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Возбуждено уголовное дело.

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