Застройщика, который обманул дольщиков в ХМАО, ждет скамья подсудимых

Уточняется, что Зырянов взял с дольщиков 28 миллионов рублей, но дома не построил. Уточняется, что чуть больше 23 миллионов он возместил.

На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сам Зырянов свою вину не признает.