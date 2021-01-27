Застройщика, который обманул дольщиков в ХМАО, ждет скамья подсудимых
Генерального директора компаний «ДСК-2», «Юганскстрой» и «Новострой» Олега Зырянова будут судить по обвинению в мошенничестве при строительстве трех жилых домов. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на прокуратуру ХМАО.
Уточняется, что Зырянов взял с дольщиков 28 миллионов рублей, но дома не построил. Уточняется, что чуть больше 23 миллионов он возместил.
На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сам Зырянов свою вину не признает.