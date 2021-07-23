Застройщик из Ростова-на-Дону обманул дольщиков на 138 миллионов и получил 8 лет колонии

Руководитель нескольких строительных компаний Ростова-на-Дону обманул дольщиков на 138 миллионов рублей. За это суд присудил ему восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере одного миллиона рублей за мошенничество и отмывание преступных денег. Об этом сообщил «Царьград».

Обвиняемый должен был построить дома на улицах Зорге, 20-й линии и на бульваре Комарова. В качестве дольщиков выступили 283 человека. Однако обвиняемый не выполнил свои обязательства.

Октябрьский районный суд Ростова вынес обвинительный приговор. Сторона защиты пыталась обжаловать решение суда, однако сделать этого не получилось.