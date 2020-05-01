Застрявший в Сербии экс-кандидат в депутаты Анапы пытался откупиться от уголовки и потерял 6 млн рублей

Бывший кандидат в депутаты Анапы повелся на обещания мошенников и отдал им 6,3 миллиона рублей, сообщил источник «360» в правоохранительных органах. За такую сумму ему обещали замять уголовное дело. Теперь этим делом занимаются сотрудники полиции, пока сам бизнесмен застрял в Сербии из-за коронавируса.

Пострадавший от действий мошенников написал заявление в полицию на трех мужчин, сообщил собеседник «360». Наш источник уточнил, что начиная с декабря 2019 года у бизнесмена обманом вытянули 6,3 миллиона рублей.

За такую сумму экс-кандидату в депутаты обещали закрыть возбужденное против него уголовное дело. В итоге мужчина остался без денег, но с уголовным делом.

Сейчас бизнесмен находится в Сербии и не знает, когда сможет вернуться в Москву, так как границы страны закрыты из-за пандемии коронавируса. Полицейские уже начали проверку по заявлению.

Что за дело пытался замять бывший кандидат в депутаты Анапы, источник «360» не уточнил.