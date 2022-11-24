Криминал 24 ноября 2022, 19:35 Застреливший трех человек житель Крымска имел лицензию на ружье Депутат Хинштейн: житель Крымска устроил стрельбу из охотничьего ружья Телеканал "360"

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Устроивший стрельбу в Крымске мужчина владел охотничьим гладкоствольным ружьем, на которое имел лицензию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Он уточнил, что лицензию мужчина получил в 2019 году. Срок действия документа истекал в 2024-м. В поле зрения правоохранительных органов ранее стрелок не попадал.

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«Это еще один пример, какие страшные последствия могут наступить, когда огнестрельное оружие оказывается в руках неадекватного владельца. Курс государства на ужесточение оборота оружия — единственно правильный!» — написал Хинштейн.

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Жертвами стрельбы в Крымске стали три человека, двое из которых сотрудники местного медицинского центра. Личность третьего погибшего следователи сейчас устанавливают. Также ранение получил еще один 61-летний местный житель.

Владелец ружья после устроенной им стрельбы покончил с собой в своей машине. Следователи завели уголовное дело по факту убийства трех человек и покушении на убийство. По предварительным данным, на такой шаг житель Крымска пошел после того, как не смог отсудить у своей бывшей жены и сына квартиру, которую приобрели на его деньги.