Застреливший пристава в суде Новокузнецка начал голодовку

«Мой подзащитный считает, что погибший пристав все сделал правильно, так как он выполнял свой долг, поэтому он (Пакалов — прим. ред.) начал голодовку», — приводит агентство слова Васильевой.

Она также добавила, что в день ЧП Пакалов написал явку с повинной, а позже заявил, что готов возместить моральный и материальный ущерб семье погибшего и попросил прощения. 45-летний Пакалов 16 января пришел в суд с ружьем и открыл огонь. Он убил судебного пристава и ранил женщину, которая давала показания. Она получила тяжелые травмы.

Стрелка задержали сотрудники Росгвардии. Оказалось, что в тот день суд должен был рассмотреть дело о повреждении гаражей Пакалова трактором соседей в 2016 году. В том, что произошло, он обвиняет своих обидчиков-соседей и прокуроров, которые оказывали на него давление. Пакалова арестовали до 16 марта.