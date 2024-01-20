20 января 2024, 08:34
Застрелившему сослуживца участнику СВО вынесли оправдательный приговор
Присяжные оправдали участника СВО, обвиняемого в убийстве сослуживца
Оправдательный приговор вынесли присяжные участнику спецоперации, которого обвинили в убийстве сослуживца. Об этом сообщил «Коммерсант».
Присяжные заседатели Новочеркасского гарнизонного военного суда единогласно признали невиновным уроженца Чечни Зайнди Такаева, который проходил по обвинению в убийстве контрактника из Дагестана Магомеда Шахбанова.
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Присутствовавший на заседании адвокат военнослужащего сообщил, что Такаева освободили из-под стражи в зале суда, ему предоставили право на реабилитацию.
Представители уроженца Дагестана и сторона обвинения с вердиктом не согласились, они намерены обжаловать его в Южном окружном военном суде. По мнению авторов апелляции, на присяжных могли оказать давление.
Такаева обвиняли в убийстве сослуживца в ЛНР в июне 2022 года. Свидетели сообщали, что он выстрелил в голову Шахбанову. В свою очередь обвиняемый настаивает, что открыл ответный огонь, когда по нему начали стрелять из кустов.
Ранее суд на Сахалине дал семь лет колонии военнослужащему, который самовольно покинул зону СВО.
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