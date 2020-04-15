Застрелившего на Уктусе девушек признали вменяемым

Александр Алексеев обвиняется в убийстве двух девушек на горе Уктус в Екатеринбурге. Мужчина прошел психиатрическую экспертизу, которая доказала его вменяемость. Он полностью отдавал себе отчет в том, что делал.

«По результатам проведения комиссионной психиатрической экспертизы в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус, установлено, что мужчина вменяем и полностью отдавал себе отчет в совершаемых действиях», — приводит РИА «Новости» слова руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СК по Свердловской области Сергея Мальцева.

Он добавил, что сейчас следователи занимаются завершением расследования дела об убийстве.

В августе 2018 года 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Солтанову убили на горлолыжном курорте в Екатеринбурге. Александров вышел к ним поздно вечером из леса и начал стрелять из пневматической винтовки. Затем он оттащил девушек к деревьям и ушел. Их нашли на следующий день прохожие.

Одна из девушек умерла на месте, а вторую отправили в больницу. Несмотря на все усилия врачей, через неделю она скончалась не приходя в сознание.

Полицейские задержали убийцу в декабре 2019-го. В тот момент он выходил из дома на работу. Александров признался в преступлении и заявил, что просто «хотел кого-нибудь убить». Его арестовали по обвинению в убийстве.