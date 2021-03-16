Застрелившего коллегу полицейского из Москвы попросили посадить в тюрьму на 22 года

Гособвинитель запросил 22 года лишения свободы для полицейского. Его обвинили в том, что он застрелил своего коллегу и ранил другого при задержании за взятку в Московском метрополитене.

«Прокурор в прениях просил назначить Смирнову наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из них 10 лет отбывания наказания в тюрьме, а также ограничения свободы на срок два года», — рассказало РИА «Новости» со ссылкой на Мосгорсуд.

Обвинитель, помимо прочего, просил удовлетворить иски потерпевших: взыскать в пользу вдовы и ребенка умершего по полтора миллиона рублей каждому в качестве компенсации полученного морального вреда, а матери, отцу и брату — по 800 тысяч, отметили в суде.

Окончательный приговор озвучат 5 апреля.

Ранее присяжные посчитали Алексея Смирнова виновным в покушении на жизнь двоих полицейских, но оправдали во взяточничестве. По их мнению, Смирнов заслуживает снисхождения. Это означает, что лишение свободы на всю жизнь ему уже не грозит.

Следствие считает, что в сентябре 2019 года в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» сотрудники отдела собственной безопасности пытались задержать Смирнова по подозрению в получении взятки. В ходе конфликта он девять раз выстрелил по коллегам из пистолета. Один правоохранитель погиб на месте, другой оказался ранен, третий не пострадал.