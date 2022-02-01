Застреленную амурскую тигрицу нашли в тайнике в Хабаровском крае

Тайник с тушей амурской тигрицы нашли в муниципальном районе имени Лазо под Хабаровском. На теле зверя было несколько пулевых ранений.

Убитое краснокнижное животное 29 января нашли государственные инспекторы Службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий (ООПТ) во время рейда. Об этом рассказали в Минприроды региона.

Тщательно замаскированный тайник, где был спрятан труп тигрицы, находился в 32 километрах в северо-восточном направлении от поселка Солонцовый, в районе склада лесозаготовительного участка ООО «ВТК». В 15 километрах от этого места находится лесовозная дорога.

По предварительным данным, погибшей самке около четырех-пяти лет. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу районного ОМВД. Сейчас труп тигрицы поместили на ответственное хранение в Службу по охране животного мира и ООПТ.

Полиция возбудила дело о незаконном отстреле тигра. Останки тигрицы планируют передать на экспертизу в АНО «Центр „Амурский тигр“».

В начале января труп убитого амурского тигренка со следами от пуль обнаружили в Красноармейском районе на севере Приморского края.