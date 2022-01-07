Застреленного амурского тигренка нашли в Приморье

Труп убитого амурского тигренка со следами от пуль обнаружили в Красноармейском районе на севере Приморского края. На место выехали специалисты охотнадзора.

Кто стрелял в хищника, пока не известно. Для выяснения всех обстоятельств случившегося начато расследование, сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Амурские тигры находятся на грани исчезновения. Это одни из самых редких хищников на Земле. В России они занесены в Красную книгу.

В ноябре в том же районе, в 30 километрах от села Глубинное, обнаружили убитого взрослого амурского тигра, сообщала «Газета.ru». СК возбудил уголовное дело о незаконной добыче особо ценных диких животных.

Санкция за такое преступление предусматривает тюремный срок до четырех лет и штраф до миллиона рублей.