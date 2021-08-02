Застолье приятелей закончилось поножовщиной в Оренбурге

В Оренбургской области задержали 50-летнего рецидивиста, которого обвинили в нанесении ножевых ранений местному жителю. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

Поножовщина произошла в одном из домов на улице Туркестанской. Полицейским позвонили из больницы, куда доставили раненого. Правоохранители прибыли по указанному адресу. Подозреваемый оказал им сопротивление, и оскорблял их.

Выяснилось, что задержанный несколько недель назад вышел из колонии, где отбывал наказание за убийство. Пострадавшего рецидивист пригласил в гости. В квартире во время употребления спиртных напитков между мужчинами произошла ссора. Хозяин квартиры ударил приятеля кухонным ножом в живот. Возбуждено уголовное дело.