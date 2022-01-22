Заснувшая студентка заподозрила водителя такси в изнасиловании

Студентка из Санкт-Петербурга написала заявление в полицию об изнасиловании. Она сообщила правоохранителям, что заснула в машине такси. Проснувшись, она обнаружила себя без нижнего белья, написал РЕН ТВ.

Девушка предполагает, что таксист воспользовался ее бессознательным состоянием и надругался над ней. Источник уточнил, что студентка прибыла в Санкт-Петербург из Уфы. Правоохранительные органы уже ищут водителя.

Ранее на юго-западе Москвы полиция задержала 21-летнего мужчину, который подозревается в попытках изнасилования 44-летней женщины и 22-летней девушки.

В Великобритании Эндрю, сын королевы Елизаветы II, после обвинения в изнасиловании был лишен воинских званий и королевского патронажа. Принц категорически отвергает свое участие в противоправных действиях.

Ранее в финальный эпизод сериала «И просто так» не вошла сцена с участием американского актера Криса Нота. Ее вырезали авторы сериала на фоне прозвучавших в адрес актера обвинений в изнасиловании и домогательствах.