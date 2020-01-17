Заслуженную артистку России арестовали по делу секты «бога Кузи»

Заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву арестовали по делу секты «бога Кузи». Такое решение вынес Тверской суд Москвы в пятницу, 17 января.

«Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в виде заключения под стражей», — объявила приговор судья.

Адвокат подсудимой настаивал на домашнем аресте. Он заявил, что у Чеботаревой опухоль мозга и эпилепсия. В качестве квартиры, где обвиняемая может отбывать наказание, адвокат предложил жилище Жанны Фролушкиной. Прокурор выступил против, напомнив, что именно в этой квартире проходили «незаконные действия».

Арестованная скрипачка находилась в федеральном розыске по делу секты «бога Кузи» о хищении в крупном размере. Вместе с ней задержали еще семерых подозреваемых. Сотрудники МВД сообщили, что все они занимались противоправной деятельностью с 2007 по 2015 год, в общей сложности похитив «свыше 15 миллионов рублей у 15 потерпевших».

Позже суд выберет меру пресечения для Ирины Шевченко и Владимира Кучера. Еще четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

Ранее Андрея Попова, который известен как «бог Кузя», признали виновным в «создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами». Кроме того, его обвинили в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, которое было совершено в составе организованной группы. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима, но позже смягчили наказание, засчитав один день под арестом за полтора в колонии.