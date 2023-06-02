Криминал 02 июня 2023, 17:35 Заслуженного учителя РФ нашли мертвым в реке под Саратовом после скандального увольнения Mash: тело заслуженного учителя РФ из Саратовской области нашли в реке Пресс-служба Следственного комитета

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В реке Хопер возле поселка Пионеровка Саратовской области нашли тело 58-летнего заслуженного учителя, которого недавно стали обвинять в домогательствах и попросили уволиться. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Погибший преподавал математику 37 лет, удостоился медали «За заслуги перед Отечеством II степени», грамоты от министерства образования и науки и нескольких званий. Недавно родители некоторых семиклассников стали обвинять его в домогательствах и угрожать, что подадут заявление в прокуратуру. Есть мнение, что учителя решили выжить из школы из-за его строгости.

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Как отмечается в петиции, созданной местными жителями, родители утверждали, что педагог якобы пристает к ученикам прямо на уроках — «что-то шепчет на ухо, трогает за голову, плечи». Педагог практически не пытался защититься — говорил, что ему все равно никто не поверит.

В итоге математика попросили уйти по собственному желанию. Не прошло и трех дней, как он исчез. На четвертый день поисков обнаружили тело.

Автор петиции, направленной в СК России, призвал «отстоять честь любимого учителя». Как отмечают в комментариях, после смерти математика «школа осиротела», а на его похоронах люди стояли на коленях.