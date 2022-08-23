Защитник «Манчестер Сити» Менди отправится в тюрьму за изнасилование шести женщин

Сотрудники британской полиции возбудили уголовное дело против игрока футбольного клуба «Манчестер Сити» Бенжамена Менди. Мужчину заподозрили в изнасиловании шестерых женщин. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на газету Marca.

Спортсмен признавать свою вину отказался. Однако по мнению сотрудников органов, он надругался над шестью женщинами. При этом двоих из них он запирал в своем частном доме, где совершал насильственные действия. Теперь Менди может грозить пожизненное заключение.