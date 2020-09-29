Защитник Абызова ответил прокуратуре про эстонские компании экс-министра

Экс-министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов не был бенефициаром 70 эстонских компаний. Об этом заявил его адвокат Юлий Тай.

Таким образом защитник прокомментировал озвученные в суде сведения представителя Генпрокуратуры. Она добивается того, чтобы 32,52 миллиарда рублей перешли от Абызова государству. Юрист подчеркнул, что высказывание представителя Генпрокуратуры было ошибочно.

«Никаких 70 эстонских компаний нет. Смысл в том, что есть 70 офшоров, к которым Михаил Анатольевич в разных объемах имел отношение и которые он раскрывал в своих декларациях. В Эстонии был филиал Swedbank, где некоторые из этих компаний открывали счета. У них есть счета не только в Эстонии, но и в других юрисдикциях», — отметил Тай в беседе с РБК.

Он добавил, что счета в Эстонии могли быть связаны с хозяйственной деятельностью компаний. Его подзащитный не имел к этому никакого отношения. В тот период он был министром и не занимался бизнесом. Во многих из этих фирм он «не был конечным бенефициаром, и его участие в них было крайне незначительным».

О том, что у Абызова был бизнес в Эстонии, заявил замначальника управления Генпрокуратуры по надзору за расследованием особо важных дел Сергей Бочкарев 24 сентября. Бочкарев представляет интересы ведомства в этом деле. Сотрудник Генпрокуратуры рассказал, что в 2015 году экс-министр владел по крайней мере 70 компаниями в прибалтийской стране.

«В этот период он был федеральным министром и не имел права владеть собственностью за рубежом», — сказал Бочкарев. Его процитировал ТАСС.

Абызова арестовали весной 2019 года. Его обвинили в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в отмывании денежных средств в особо крупном размере, незаконном предпринимательстве и мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее появилась информация, что Абызов в СИЗО «Лефортово» сидит в одной камере с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.