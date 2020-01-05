Защитивших женщину нижегородцев представят к награде. Одного посмертно

Инцидент произошел 3 января. Неизвестный мужчина напал на женщину, та закричала. Двое прохожих встали на ее защиту. Грабитель попытался от них скрыться, но парни его догнали. Завязалась потасовка. Злоумышленник нанес молодым людям ножевые ранения и убежал. 18-летний житель Нижегородской области скончался на месте, 17-летний был отправлен в больницу.

4 января напавшего на женщину и нанесшего ножевые ранения молодым людям человека задержали. 58-летний мужчина ранее был неоднократно судим. Против него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России «Убийство». Подозреваемый задержан и находится под стражей.

По словам Петренко, ход расследования дела контролирует центральный аппарат СК России.

«Более того, Александр Бастрыкин дал указание представить необходимые документы для награждения молодых людей. Один из них героически погиб, пытаясь защитить женщину от разбойного нападения, второй потерпевший также, невзирая на юный возраст, проявил смелость, но был ранен», — добавила руководитель пресс-службы ведомства.

Семье погибшего будет оказана необходимая поддержка.