Криминал 20 апреля 2024, 03:55 Защита Стрелкова заявила о пропаже из дела ключевого документа Адвокат Молохов: из дела Стрелкова пропал ключевой документ Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

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Ключевой документ пропал из уголовного дела Игоря Стрелкова. Об этом в беседе с РБК сообщил его адвокат Александр Молохов.

Пропажу документа обнаружили в суде апелляционной инстанции при ознакомлении с материалами дела. Молохов отметил, что речь идет об отношении, которое подтверждает согласие одной из воинских частей на передовой на подписание контракта со Стрелковым.

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«Документ был приложен к апелляционной жалобе и является ее неотъемлемой частью», — пояснил Молохов.

Защита планировала использовать его в судебном заседании 15 мая. Из-за пропажи документа заседание могут отложить на неопределенный срок.

Взять на военную службу по контракту осужденного по делу об экстремизме бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова согласилась расположенная в республике войсковая часть. Его утвердили на должность командира взвода.