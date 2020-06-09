Защита попросила отпустить Ефремова. Прокурор за домашний арест

Михаил Ефремов, находясь на свободе, может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей. Об этом заявило обвинение на слушании дело о ДТП с погибшим курьером.

Защита обвиняемого, в свою очередь, высказалась за то, чтобы отпустить Ефремова. Судья пока удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Авария произошла вечером 8 июня. Михаил Ефремов в пьяном виде врезался на «Джипе» в фургон «Лада», проехав на красный свет светофора. Пострадавший водитель с тяжелом состоянии был госпитализирован и погиб.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье о «Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель человека». Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что актера Михаила Ефремова доставили в суд на слушание дела. Следствие ходатайствовало назначить ему меру пресечение в виде домашнего ареста. Позже актер заявил, что согласен на это.