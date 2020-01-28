Защита оспорит вменяемость историка Соколова во время убийства

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, заявил, что не сомневался в общей вменяемости ученого. По его словам, есть вопросы к состоянию историка в момент убийства, и он собирается требовать повторной экспертизы.

«В том, что Олег Валерьевич по жизни вменяемый человек, у нас фактически сомнений никогда не было. Были поставлены вопросы о его вменяемости в момент совершения преступления, и на эти вопросы мы пока не получили нас устраивающих ответов. Как раз по этому вопросу мы будем подавать ходатайство о проведении повторной экспертизы», — сказал адвокат Александр Почуев.

Адвокат заметил, что не может раскрыть результатов экспертизы, поскольку пока что она составляет следственную тайну. В то же время он рассказал, что защита ознакомилась с результатами 20 экспертиз, в которых фигурировали более 30 вопросов, и на часть из них не было дано ответов.

Почуев рассказал, что, если суд удовлетворит ходатайство о повторной экспертизе, она займет еще пару месяцев. В противном случае через несколько месяцев будет объявлено окончательное обвинительное заключение.

Пока же Соколов остается в СИЗО. Его состояние, по словам Почуева, удовлетворительное, и историк даже пробует работать.

«Научная деятельность на данный момент крайне затруднена. Нет никаких источников, с которыми он мог бы работать, нет средств, нет компьютера, печатной машинки, все пишет от руки. Что-то пытается. Есть несколько энтузиастов, которые помогают ему в этом деле», — отметил Почуев.

Ранее СМИ объявили, что экспертиза признала Соколова вменяемым: у историка нет ни хронического, ни временного психического расстройства или слабоумия.

63-летнего преподавателя истории из СПбГУ Олега Соколова поймали ночью 9 ноября при попытке утопить отрезанные руки аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчина был нетрезв и сам упал в воду, его госпитализировали с переохлаждением. Оказалось, что ноги своей жертвы он уже успел сбросить в Мойку, остальные части тела нашли в его квартире неподалеку.