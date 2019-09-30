Защита оспорит новый приговор Устинову

Защита продолжит добиваться оправдания актера Павла Устинова по делу о применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии. Пока что суд изменил ему приговор с 3,5 года колонии на один год условно.

«Да, конечно», — сказал «Интерфаксу» Анатолий Кучерена в ответ на вопрос, будет ли защита оспаривать приговор.

Ранее Тверской суд признал актера виновным в применении насилия по отношению к росгвардейцу. Сотрудник правопорядка 3 августа якобы получил вывих плеча при задержании Устинова, из-за чего провел несколько недель в больнице. Актера приговорили к 3,5 года колонии общего режима.

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В защиту актера выступили многие публичные люди, после чего прокуратура попросила заменить реальный срок на условный. Мосгорсуд 30 сентября принял вывод эксперта, заявившего, что на видео отсутствует факт захвата рук росгвардейца Устиновым. После этого судья Елена Иванова вынесла положительное решение об изменении приговора и объявила, что совершенное преступление было средней тяжести, а не тяжелым.

Сам Устинов продолжает говорить о своей невиновности. По его словам, он случайно оказался на станции метро «Пушкинская», когда там проходила несанкционированная акция, а в момент задержания смотрел в телефон.