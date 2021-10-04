Защита основателя Group-IB Сачкова обжаловала его арест

Адвокаты основателя компании Group-IB Ильи Сачкова обжаловали его арест в рамках уголовного дела о государственной измене. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба на решение об избрании Сачкову меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в ведомстве.

Как правило, большинство расследований, связанных с госизменой, засекречены. Известно, что по этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Арестованного основателя и гендиректора компании Group-IB Илью Сачкова допросили как свидетеля по делу экс-офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, осужденных за госизмену в конце сентября. За день до этого суд отправил его в СИЗО на два месяца по подозрению в госизмене. Тем не менее в компании Group-IB заявили, что считают Сачкова невиновным и не сомневаются в его деловой репутации.

Докучаева и Михайлова обвиняли в передаче ФБР способов ведения оперативно-разыскной деятельности по делу главы компании Chronopay Павла Врублевского.