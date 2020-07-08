Защита обжаловала арест советника главы Роскосмоса Сафронова
«Мы с моим коллегой Евгением Смирновым подали апелляционную жалобу на постановление Лефортовского суда об аресте Сафронова», — приводит «Интерфакс» слова адвоката Ивана Павлова.
Он добавил, что сторона защиты считает решение суда необоснованным и противоречащим закону. Адвокаты попросили апелляционную инстанцию отменить решение об аресте.
«Мы не увидели в материалах дела, представленных следствием, как обоснования того, что Ивану было необходимо избирать столь строгую меру пресечения, так и доказательств его причастности к преступлению», — пояснил правозащитник.
Павлов подчеркнул, что свою позицию озвучивал во время заседания и будет озвучивать в суде апелляционной инстанции. Пока дата рассмотрения жалобы не назначена.
Сотрудники ФСБ задержали советника Роскосмоса Ивана Сафронова 7 июля. Мужчину подозревают в разглашении государственной тайны. По решению Лефортовского суда Москвы Сафронова отправили под арест до 6 сентября.