Защита Масловой решила обжаловать арест из-за беременности

Защита директора частной школы «Русский Гарвард» Василисы Масловой собирается обжаловать ее арест по делу о покушении на жену районного депутата. По словам адвоката, беременность Масловой подтверждается справками.

«Да, конечно, [беременность] безусловно смягчающее обстоятельство. Я не могу вам сказать, я не врач. Но эта информация имеет место. Мы будем ссылаться на данные условия, чтобы отменили меру пресечения. Постановление считаем незаконным», — сказала «360» адвокат Масловой Ольга Матвейчук.

Ранее стало известно, что Гагаринский суд арестовал Маслову на два месяца. Михаил Хананашвили, ревность к которому в СМИ называют причиной покушения на его жену, заявил, что непричастен к беременности женщины и общался с ней полтора месяца назад, когда заезжал за документами.

Покушение на Светлану Хананашвили было совершено 9 января. По версии следователей, Василиса Маслова привлекла двух бывших учеников школы «Русский Гарвард» к совершению нападения. Они подкараулили Хананашвили и ударили ее шесть раз ножом. От полученных ранений она потеряла сознание, но благодаря вовремя подоспевшей помощи выжила.

После покушения следователи задержали трех подозреваемых. СК возбудил дело о покушении на убийство.