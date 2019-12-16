Защита экс-министра Кузнецова назвала приговор несправедливым

Защита экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова считает вынесенный приговор суровым и не вполне справедливым. Об этом заявил адвокат осужденного Александр Линников, сообщил корреспондент «360».

«Мы не вполне удовлетворены приговором. Алексей Викторович признал вину и всесторонне способствует возмещению ущерба. Защита рассчитывала на более мягкий, гуманный приговор», — сказал адвокат.

По его словам, защита просила о слушании дела в особом порядке.

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«Это позволило бы рационально распорядиться процессуальным временем и способствовало эффективному отправлению правосудия», — заметил Линников.

Однако сторона обвинения и суд не удовлетворили эту просьбу. В итоге, по мнению защитника, состоялось продолжительное, «бессмысленное и длинное» рассмотрение дела в обычном порядке.

«[Дело] завершилось избыточно суровым, не вполне справедливым приговором, который не соотносится с теми приговорами, которые вынесены другим обвиняемым по этому делу», — подчеркнул адвокат.

Он заявил, что защита намерена обжаловать приговор и по этому поводу испытывает «сдержанный оптимизм».

Александр Линников также напомнил, что Кузнецов находился под стражей свыше семи лет.

«Разумеется, он в ближайшее время будет иметь право на условно-досрочное освобождение», — отметил он.

Также Линников рассказал, что в скором времени начнется процедура продажи имущества осужденного. Полученные средства пойдут «в пользу гражданских истцов». После этого у адвокатов появятся основания для обращения с заявлением об УДО. По словам защитника, стоимость имущества его клиента была занижена, она составляет около 300 миллионов рублей.

Ранее Басманный суд огласил приговор экс-министру финансов Московской области. Кузнецов признан виновным, в качестве наказания он получил 14 лет колонии. Кроме того, бывший чиновник должен выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Также в течение трех лет после отбывания наказания он не сможет претендовать на работу в госорганах.

По материалам дела, Кузнецов совершил 22 преступления. В их числе мошенничество, легализация денежных средств (более 14 миллиардов рублей), растрата. С 2010-го экс-министр скрывался во Франции, в 2013 году его задержали, а в 2019-м экстрадировали в Россию.