Защита Ефремова попросила суд отложить предварительное слушание

Защита Михаила Ефремова попросила суд перенести предварительное слушание на более поздний срок из-за занятости. Об этом журналистам рассказал адвокат Эльман Пашаев.

«Мы направили ходатайство о переносе заседания на срок после 5 августа из-за занятости в других процессах, даты по которым были назначены ранее», — сказал Эльман Пашаев РИА «Новости».

Пашаев добавил, что уверен в переносе предварительного слушания, поскольку его нельзя проводить без адвоката. Он рассказал, что вместе с ходатайством направил в суд график своих заседаний, чтобы их учли при планировании слушаний на месяц вперед без накладок и затягивания процесса.

Предварительное слушание по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова назначили на 29 июля. Его должен провести Пресненский суд.

Михаил Ефремов стал участником резонансного ДТП в центре Москвы 8 июня. Его автомобиль на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон, водитель которого позже погиб в больнице. Сам Ефремов, как показала экспертиза, в момент аварии находился под действием алкоголя и наркотиков.

Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.