Защита блогера Хованского обжалует его арест
Для более мягкой меры пресечения блогеру Юрию Хованскому есть несколько оснований. Его арест будут обжаловать. Об этом изданию «Подъем» заявила адвокат Виктория Мартыненко.
«Что он делает в СИЗО, мы не понимаем. Мы обязательно будем обжаловать эту меру пресечения. Есть куча оснований, чтобы оставить его под домашним арестом или вывести на запрет определенных действий: у него имущество в Петербурге, прописка здесь, родители на иждивении», — приводит издание слова юриста.
Накануне Хованского отправили в следственный изолятор на два месяца, до 8 августа. Его обвиняют в публичных призывах к терактам и оправдании терроризма. Сам блогер надеялся на более мягкое решение суда.
Утром 9 июня силовики задержали Юрия Хованского у него в квартире в Санкт-Петербурге. Против него завели уголовное дело из-за песни на стриме 10-летней давности о трагедии в Театральном центре на Дубровке, которая произошла в 2002 году. В ней он восхвалял террористов. В прошлом году кто-то слил ее фрагмент в Сеть.