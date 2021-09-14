Защита бизнесмена Быкова обжаловала приговор по делу о двойном убийстве

Защита обжаловала приговор красноярскому бизнесмену и политику Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства в 1994 году. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.

О подаче апелляции сообщил адвокат Быкова Алексей Прохоров, написало РИА «Новости».

Приговор был вынесен Свердловским районным судом Красноярска 7 сентября, до этого присяжные признали бизнесмена виновным и не заслуживающим снисхождения. Гособвинение заявило, что не будет обжаловать решение суда.

По версии следствия, в первой половине 1994 года между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группировки произошел конфликт из-за распределения доходов. После этого у Быкова взорвали машину, он решил, что покушение организовал бандит, с которым он не мог поделить деньги. Тогда, как считают следователи, он решил организовать убийство своего оппонента и его приятелям, который, по мнению Быкова, тоже был причастен к случившемуся. Свою вину бизнесмен не признает.

Быков также является фигурантом других дел о подстрекательстве к совершению убийства по найму, к покушению на совершение убийства двух лиц, об уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере и организации преступного сообщества.