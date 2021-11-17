Пожилую супружескую пару убили в Волоколамске. Женщину задушили, а ее мужа — зарубили. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На кадрах вино участок, на котором произошло убийство. Он находится по адресу: Волоколамск, улица Панфилова. Известно, что тела пенсионеров нашли на улице. По одной из версий, их могли убить из-за денег в процессе ограбления. По предварительным данным, супруги вели скромный образ жизни и могли копить деньги.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий рассказала, что тела нашли 16 ноября. У них были травмы шеи и головы, которые указывали на насильственную смерть.

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух пенсионеров 1951 года рождения по статье „Убийство двух и более лиц“», — отметила Врадий.

Трупы нашел друг семьи, сообщил РИА ФАН. Мужчина весь день пытался дозвониться до пары, но так и не смог, поэтому решил прийти к ним в гости лично.

Сейчас правоохранители устанавливают причины случившегося и ищут виновных в смерти супругов.