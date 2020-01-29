Зарплата мирового судьи досталась жительнице Башкирии
Жительница Уфы придумала себе должность мирового судьи и получала деньги за нее. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Мошенница занимала пост начальника финансового отдела Управления Судебного департамента в Республики Башкортостан. Так, она получила возможность изменить информацию о себе в электронных реестрах заработной платы. Женщина назначила себя на должность мирового судьи и переводила деньги за нее на свои счета.
Обвиняемая полностью признала свою вину и выплатила ущерб суммой в 200 тысяч рублей.
Верховный суд Республики Башкортостан назначил мошеннице три года лишения свободы и четыре года испытательного срока по статье «Мошенничество в особо крупном размере».