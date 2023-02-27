Эксклюзив 27 февраля 2023, 20:31 Зарезавший бывшую девушку и ее нового парня россиянин устроил смертельное ДТП при бегстве Зарезавшего бывшую девушку и ее нового парня жителя Башкирии арестовали на два месяца РИА «Новости»

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Молодой житель Уфы в приступе ревности зарезал свою бывшую девушку и ее нового молодого человека, а при попытке сбежать с места преступления выехал на встречную полосу, где спровоцировал смертельную аварию. Подробности сообщила пресс-служба республиканского главка СК.

По данным следствия, вечером в минувшую пятницу, 24 февраля, в селе Киргиз-Мияки 22-летний молодой человек с ножом напал на бывшую 16-летнюю возлюбленную и ее нового 20-летнего друга. От полученных ранений пострадавшие скончались на месте.

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С места расправы молодой человек уехал на машине отца Lada Vesta, а потом пересел в свой автомобиль ВАЗ 2114, чтобы добраться до Уфы. Во время поездки водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta. Водитель пострадавшей легковушки скончался на месте, а виновника аварии и пассажира пострадавшей машины доставили в больницу.

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Родные убитого парня в беседе с «360» рассказали, что он только недавно пришел из армии и хотел помогать матери в строительстве дома и готовился налаживать жизнь на «гражданке». По их словам, молодой человек был безобидный, не увлекался алкоголем и никому никогда не грубил.

Двоюродный брат погибшего подчеркнул, что все знали, что обвиняемый преследовал молодую пару. Он даже предлагал разобраться с преследователем по-мужски, но каждый раз получат отказ от родственника

Следователи предъявили ревнивому уфимцу обвинение по статье «Убийство двух и более лиц». Суд принял решение об его аресте о до 25 апреля. На время лечения молодой человек останется в больнице под полицейским надзором.