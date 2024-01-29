Криминал 29 января 2024, 14:22 Зарезавшему медбрата в Березовском пенсионеру вынесли приговор Зарезавшего медбрата в Березовском пенсионера приговорили к 17 годам колонии РИА «Новости»

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Суд в Екатеринбурге огласил приговор 66-летнему Геннадию Казакову за убийство 28-летнего медбрата Степана Шабурова, который приехал к его супруге на вызов. Подсудимого отправили на 17 лет в колонию строгого режима, сообщило издание E1.RU.

Убийство произошло в апреле 2023 года в Березовском. Шабуров постучал в дверь квартиры, откуда поступил звонок в скорую помощь. Пьяный хозяин жилья открыл дверь и ударил медбрата ножом в грудь. Истекающий кровью медик сумел дойти до машины. Несмотря на оперативную госпитализацию, врачи не смогли спасти коллегу.

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Сотрудники правоохранительных органов в тот же день задержали Казакова. Оказалось, что мужчину неоднократно судили за кражи и нападение с ножом на бывшую жену. Последние 20 лет пенсионер вел спокойную жизнь. Но перед приходом Шабурова мужчина так сильно напился, что был не в состоянии говорить.

Ранее в Петербурге мужчина, поссорившись с женой, нанес ей больше 20 ударов ножом. Агрессора приговорили к восьми годам лишения свободы.