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    18 июля 2022, 18:47

    Зарезавшего случайного прохожего уральца отправили в СИЗО

    Артур Блянихов

    В Екатеринбурге под стражу отправили мужчину, которого заподозрили в убийстве. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

    Убийство произошло 10 июля на улице Дорожной. Правоохранители предполагают, что пьяный подозреваемый повздорил со случайным прохожим и ударил его ножом. Полученное ранение оказалось смертельным и пострадавший впоследствии скончался. Через несколько дней после произошедшего мужчина явился в полицию с повинной. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.