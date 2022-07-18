Зарезавшего случайного прохожего уральца отправили в СИЗО

В Екатеринбурге под стражу отправили мужчину, которого заподозрили в убийстве. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

Убийство произошло 10 июля на улице Дорожной. Правоохранители предполагают, что пьяный подозреваемый повздорил со случайным прохожим и ударил его ножом. Полученное ранение оказалось смертельным и пострадавший впоследствии скончался. Через несколько дней после произошедшего мужчина явился в полицию с повинной. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.