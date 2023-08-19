Криминал 19 августа 2023, 18:48 Зарезавшего аспиранта из Габона поймали в Екатеринбурге «КП-Екатеринбург»: подозреваемого в убийстве аспиранта УрФУ из Габона задержали РИА «Новости»

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Подозреваемого в убийстве аспиранта УрФУ из Габона задержали правоохранители. Об этом сообщил источник «КП-Екатеринбург». Официально эти данные пока не подтвердили.

Погибшего звали Франсуа Нджелассили. Его зарезали утром 18 августа в ресторане на перекрестке 8 Марта — Малышева в Екатеринбурге. По факту случившегося возбудили дело об убийстве, сообщил собеседника издания.

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По его данным, смертельные ранения Нджелассили нанесли во время драки. Никакой расовой вражды и ненависти там не было, уточнил он.

Фигуранту дела грозит до 15 лет тюрьмы. По словам источника, в течение 48 часов обвиняемому должны избрать меру пресечения. Вопрос об этом будет рассматривать Ленинский районный суд Екатеринбурга.

По информации издания, потерпевшей по делу могут признать сестру погибшего. Вечером 19 августа она должна приехать в Екатеринбург для дачи показаний.

В региональном СУ СК РФ сообщения СМИ об убийстве аспиранта пока не комментировали.