Криминал 19 июля 2023, 20:54 Зарезанного школьника нашли в коллекторе парка на юге Москвы Прокуратура: тело пропавшего 18 июля мальчика нашли в коллекторе парка на юге Москвы Прокуратура Москвы

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Труп пропавшего во время прогулки 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями обнаружили в коллекторе на территории парка в районе Каширского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что с заявлением о пропаже ребенка обратилась мать школьника. Она рассказала, что сын отправился на прогулку в минувший вторник, 18 июля, но так и не вернулся. Спустя сутки она обратилась к правоохранителям.

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Пресс-служба столичного главка СК сообщила, что возбудила уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Криминалисты вместе с оперативниками приступили к установлению всех обстоятельств происшествия и установления причастного к убийству мальчика.

Свидетелей, родственников и знакомых школьника вызвали на допрос. Следователи приступили к изучению камер видеонаблюдения и составили маршрут, по которому он шел.