Криминал 19 ноября 2023, 20:33 Зарезал пока спали. Подозреваемого в убийстве своих детей мужчину арестовали в Удмуртии Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух своих маленьких детей жителя Удмуртии СУ СК России по Удмуртской Республике

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Суд в Удмуртии арестовал местного жителя, обвиняемого в убийстве двух своих детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры Кезского района суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве двух малолетних детей», — передали в ведомстве.

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Уголовное дело возбудили по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

По версии следствия, мужчина зарезал семилетнего сына и трехлетнюю дочь, пока они спали. После мужчина сбежал. Как установили следователи, на преступление 29-летний отец детей мог пойти из-за «бракоразводного процесса и неприязни к супруге».

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