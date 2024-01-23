Криминал 23 января 2024, 19:37 Зарезал и сжег друга. Появилось видео с места жестокого убийства в Лобне СК показал видео задержания обвиняемого в убийстве мужчины в Лобне

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Следователи задержали 33-летнего жителя Химок, обвиняемого в убийстве 40-летнего знакомого из Лобни. Подробности сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Правоохранители выяснили, что обвиняемый пришел в гости к своему знакомому, чтобы переночевать. Но мужчины повздорили, хозяин квартиры начал выгонять друга. Словесная перепалка переросла в драку, 33-летний химчанин избил товарища, а затем несколько раз пырнул его ножом.

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«После убийства, с целью скрыть следы преступления, обвиняемый поджег квартиру и скрылся с места», — передали в СК РФ.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили пожарные, когда тушили горящую квартиру. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой нашли возле мусорных баков. Предварительно, мужчина жестоко расправился со своей возлюбленной, находясь под действием наркотиков. Расследование уголовного дело контролирует местная прокуратура.