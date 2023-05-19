Эксклюзив 19 мая 2023, 01:54 «Зарезал беременную жену». Устроивший расправу над супругой петербуржец покончил с собой Источник «360»: житель Петербурга зарезал беременную супругу и покончил с собой

Читать 360tv в

Житель Санкт-Петербурга убил свою жену в номере отеля на Большом Сампсониевском проспекте, после чего покончил с собой, рассказал источник «360». По его словам, тело мужчины нашли под окнами гостиницы.

Очевидец рассказал, что на место происшествия тут же прибыли полицейские и бригада скорой помощи. Мужчина был еще жив, но позже скончался.

Реклама

«Зарезал беременную жену. Кровь уже была засохшая (на мужчине — прим. ред.), значит, точно не его», — отметил собеседник «360».

В пресс-службе петербургского СК сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве. Там уточнили, что в номере отеля обнаружили тело женщины. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным издания StarHit, погибшая 39-летняя женщина была порноактрисой. Ранее она была судима по статьям 228 и 160 УК России. Источники «Фонтанки» сообщили, что жертва была на пятом месяце беременности, а ее смерть могла стать результатом ссоры с 31-летним супругом. По одной из версий, мужчина мог решиться наложить на себя руки, увидев тело жены.

В апреле 75-летний житель Ленинградской области пришел в полицию и заявил, что зарезал супругу. Против пенсионера возбудили уголовное дело.