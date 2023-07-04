Криминал 04 июля 2023, 12:59 Зарему Мусаеву осудили на пять с половиной лет колонии Суд Чечни приговорил Зарему Мусаеву к пяти годам и шести месяцам колонии РИА «Новости»

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Супруга бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева получила пять лет и шесть месяцев колонии по делу о мошенничестве и применении насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале Ахматовского районного суда Грозного.

Отбывать наказание обвиняемая будет в колонии общего режима. При вынесении приговора судья учел частичное сложение наказаний, а также срок, который Мусаева провела в следственном изоляторе. Своей вины подсудимая не признала.

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Зарему Мусаеву чеченские силовики вывезли из дома в Нижнем Новгороде в январе прошлого года. Официально они заявили, что ее доставили в качестве свидетеля по делу о мошенничестве.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что полицейские республики действовали в рамках закона. Он подчеркнул, что жене бывшего судьи трижды отправляли повестку, но она так и не явилась. По его словам, после приезда в Грозный Мусаева напала на одного из правоохранителей.

Сайди Янгулбаев после ареста супруги уехал из России. Его сыновья Ибрагим и Байсунгар проходят по делу об оправдании терроризма.

В день вынесения приговора Зареме Мусаевой группа неизвестных напала на приехавших в Грозный журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прибыли для освещения процесса. В результате сотрудница СМИ и правозащитник получили серьезные травмы. На скорой их увезли в больницу Беслана.