Криминал 12 декабря 2023, 15:05 Зареме Мусаевой отказали в условно-досрочном освобождении Шалинский горсуд отказал жене экс-судьи Янгулбаева Зареме Мусаевой в УДО РИА «Новости»

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Осужденную за мошенничество и нападение на полицейского Зарему Мусаеву оставили в колонии-поселении. Шалинский городской суд отказал ей в условно-досрочном освобождении, сообщило РИА «Новости».

«Суд постановил в удовлетворении ходатайства адвоката Савина об условно-досрочном освобождении по отбыванию наказания Мусаевой Заремы <…> от 4 июля 2023 года отказать», — объявил судья Руслан Мовлаев.

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Защита сможет обжаловать это решение в течение 15 суток. Адвокат Александр Савин заявил, что подаст апелляцию в Верховный суд Чечни. Он обосновал необходимость освободить Зарему Мусаеву отсутствием обязанности выплачивать компенсацию, хорошими характеристиками и тем, что это ее первое привлечение к ответственности. Он подал в Шалинский горсуд отдельное ходатайство об освобождении по состоянию здоровья, так как у женщины инсулинозависимый диабет.

Жену бывшего судьи Сайди Янгулбаева приговорили к 5,5 года колонии общего режима, но затем смягчили наказание до пяти лет колонии-поселения. Чеченские силовики вывезли ее из Нижнего Новгорода, затем обвинили в мошенничестве и нападении на полицейского. В день оглашения приговора ехавших на процесс журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили. Сыновей Заремы Мусаевой Ибрагима и Байсунгара обвинили в оправдании терроризма за ведение признанного в Чечне экстремистским Telegram-канала.