Мужчина с коронавирусом заселился в московский хостел и заразил постояльцев

Мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией заселился в один из столичных хостелов, скрыв при этом свой диагноз. В результате, он заразил двоих постояльцев, а сам стал фигурантом уголовного дела.

По данным прокуратуры, мужчину должны были выписать из больницы для продолжения лечения коронавирусной инфекции на дому. Однако он предоставил в медицинское учреждение ложный адрес проживания, и поехал в хостел. При этом администрации в хостеле о своем диагнозе мужчина не рассказал.

После этого коронавирусная инфекция была выявлена у двух постояльцев, которые контактировали с болеющим мужчиной.

«Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, где в отношении мужчины возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении прокуратуры.

Российский кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия считает, что распространение коронавируса может полностью закончиться до прихода осени.

На сегодняшний день в России подтвердили 353 427 случаев заболевания COVID-19. Всего врачи вылечили 118 798 пациентов, подхвативших коронавирус. Умерли после заражения 3633 пациента.