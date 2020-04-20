Зараженный коронавирусом напал на полицейского в Екатеринбурге

Екатеринбуржец, у которого подтвердился COVID-19, набросился на полицейского с ножом. Мужчина не хотел ехать в инфекционную больницу.

ЧП произошло на улице Волгоградская 18 апреля. Сотрудник МВД стоял вместе с медиками, которые пытались увезти зараженного коронавирусом в больницу. Об этом написал портал Е1.ru со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По словам представителя МВД, 57-летний житель Екатеринбурга ранил полицейского в предплечье. На место отправили подкрепление: хулигана задержали и доставили в инфекционную клинику. Майору госпитализация не понадобилась.

Следственный комитет возбудил в отношении больного уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Теперь его может ожидать до пяти лет тюрьмы.

По данным сайта коронавирус.рф, в Свердловской области зарегистрировано 149 случаев заражения коронавирусом. Его жертвой стал один человек, еще 52 выздоровели. Недавно стало известно, что у 78 пациентов и врачей екатеринбургской больницы № 1 предварительно нашли коронавирус. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.