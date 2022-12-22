Криминал 22 декабря 2022, 13:25 Заправщика газовых баллонов задержали в Королеве за незаконное предпринимательство МВД: в Королеве задержали мужчину за незаконное предпринимательство и ущерб 10 млн рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Полицейские задержали в Королеве мужчину, который без лицензии заправлял газовые баллоны. Его обвинили в незаконном предпринимательстве и нанесении ущерба в 10 миллионов рублей, уточнила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выяснили, что 58-летний мужчина промышлял заправкой газовых баллонов в промзоне на улице Калининградской. Он делал это без лицензии.

Реклама

По статье о незаконном предпринимательстве «бизнесмену» грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или арест максимум на полгода. Пока мужчину отпустили домой под подписку о невыезде.

Реклама

В декабре из-за разгерметизации газовых баллонов в России произошло несколько крупных взрывов. Например, в Новосибирске взлетела на воздух машина, припаркованная в гараже. Один человек погиб, пострадали 10 боксов — три из них полностью обрушились. Другой автомобиль взорвался в Волгограде в тот момент, когда в нем сидел трехлетний ребенок — водитель вышел открыть багажник.