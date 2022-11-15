Важное 15 ноября 2022, 11:53 Запорожская полиция схватила двух диверсантов с 1,5 кг пластида ГУВД Запорожской области задержало двух предполагаемых диверсантов

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Полиция задержала в Запорожской области двух жителей Бердянска. Их заподозрили в подготовке диверсии. Во время обыска правоохранители изъяли 1,5 килограмма взрывчатого вещества, сообщило региональное ГУВД.

Операцию полицейские провели в сотрудничестве с силовиками. Они схватили двух человек, которые ранее служили в запрещенных на территории России организациях. В их квартире провели обыск и нашли 1,5 килограмма пластида, запал, корпус гранаты Ф-1 и два электродетонатора.

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«Правоохранителями изъято цифровое оборудование с информацией о причастности задержанных к диверсионной деятельности», — сообщили в полиции.

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В начале ноября на Запорожской АЭС нашли схрон. Диверсанты спрятали в нем больше килограмма взрывчатки. Член главного совета региона Владимир Рогов сообщил, что силовики проверили еще несколько мест предполагаемой закладки взрывчатых веществ. По его словам, на освобожденной территории десятки таких тайников.

Кроме того, крупный теракт предотвратили в Бердянске. Украинская диверсионная группа собиралась устроить взрыв на первом окружном молодежном образовательном форуме «Юг молодой».